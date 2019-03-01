A罩杯「幾乎算胸部」G奶就「該縮胸」　內衣店惡搞尺寸表被罵翻

▲ 胸罩店看板引起爭議羞辱身體爭議。（圖／取自免費圖庫Unspalsh）

國際中心／綜合報導

英國北約克郡哈羅蓋特（Harrogate）一家內衣店「Fit To Bust Too」在門外為各個罩杯寫上惡搞的註解，其中只有D、DD、E罩杯的解說勉強算正常，A罩杯卻被形容為「幾乎算是胸部」，F罩杯則直接被稱為「假奶」。這塊看板的照片被網友上傳到推特上後，引起大批網友熱議。但業者表示，看板已經放了10年，且顧客大多給予好評。

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由照片可見，業者將各個罩杯解釋為：

A：幾乎算是胸部

B：快要成為胸部了

C：不能抱怨！

D：美味！

DD：雙重美味！！

E：巨大

F：假奶

G：去縮胸吧

H：救命啊，我跌倒但爬不起來！

J：英國波神喬丹：「羨慕我的豪乳嗎？」

K：小心變態！

L：已經大到會被笑了

推特網友「Music and Eyeliner」27日上傳這張照片並寫下，「天啊，這家店是想賣內衣給我，還是想讓我討厭我自己？」這則推文至今已經吸引超過3300人按讚，網友紛紛留言指出，「這是身體羞辱」、「這會讓顧客討厭自己」、「這真是讓我反胃，他們遊走在性欲化和身體羞辱之間，太噁心了，我絕對不會挺著自己『該去縮胸了』的胸部走進這家店」、「這可能會讓顧客覺得不舒服」。

眼看事態越演越烈，店家的女性發言人出面表示，「我對他們的說法表示同情，但這塊看板已經存在了10年，我們得到的正面反應遠遠多於負面的反應。很多人覺得這很有趣，還有很多人駐足，把手指放在自己的身上拍照；這彰顯了我們的幽默感。」她也強調，「我的目的不是惹惱女性。我的工作就是為女性量尺寸，確保她們穿著適合的胸罩。」