閣樓驚見失蹤330年名畫！　屋主是拿破崙軍官後代...估價高達52億

▲「朱迪斯與霍勒弗尼」價值高達52億台幣。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

法國拍賣師拉巴布（Marc Labarbe）在2014年時，有個朋友打電話告訴他，位於圖盧茲（Toulouse）的家中閣樓，好像有一幅看似非常名貴的畫，想要請他來看看。拉巴布到現場後，小心地將畫上的灰塵擦乾淨，拍了一張照給估價師爾昆（Eric Turquin）後得到了驚人的答案，這幅畫竟是義大利畫家卡拉瓦喬失蹤至少330年的作品。這幅畫也準備在今年6月拍賣，估計成交價高達1億5000萬歐元（約台幣52億元）。

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▲畫作曾在布雷拉畫廊（Brera Gallery）展示。（圖／達志影像／美聯社）



這幅畫名為「朱迪斯與霍勒弗尼」（Judith Beheading Holofernes），是義大利文藝復興時期大師卡拉瓦喬（Caravaggio）大約在1607年所繪製。畫中描繪舊約聖經裡，寡婦朱迪斯正拿刀斬下霍勒弗尼將軍的頭顱，避免自己的村莊遭到侵略，畫中的霍勒弗尼的脖子斷了一半，流出大量鮮血，配上猙獰的表情和翻白的眼神。爾昆說，儘管畫面非常暴力、殘忍，讓人難以忍受，這卻是他見過最偉大的畫作。

爾昆表示，這幅畫在1689失蹤後，就沒有人知道它的下落，僅有卡拉瓦喬的徒弟芬森（Louis Finson）畫的精緻副本，能夠證明這幅畫確實存在。而發現這幅巨作的屋主則說，他的祖先是拿破崙（Napoleon）軍隊的軍官，有可能是當時出征時帶回來的，至少19世紀中期就在家裡了。

▼真跡（左）與複製品（右）。（圖／達志影像／美聯社）

