川金破局神隱！金正恩今正式訪越　韓媒爆提前返國：明早離開越南

▲ 消息人士透露，金正恩可能在今天參訪「越南北韓友誼幼稚園」。（圖／朝中社）

國際中心／綜合報導

川金二會周四（28日）以未達成協議收場，美國總統川普已返美，而北韓領導人金正恩則是待在越南河內，準備展開為期2天的正式訪越行程。但據韓聯社消息人士的說法，金正恩可能把原訂2日下午的返程計畫提前，並於當地上午10點左右前往中越邊境的同登火車站。

自川金二會落幕後，金正恩一直待在下榻的美利亞飯店，並未親自發布任何公開訊息。據推測，他接下來的行程重點，將會聚焦加強北韓與越南的官方關係。

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▲ 越南外交部先前指出，金正恩將於2日下午啟程返回北韓平壤。（圖／路透）

消息指出，他今（1日）下午將現身河內主席府（Presidential Palace）前檢閱儀隊後，與越南國家主席阮富仲（Nguyen Phu Trong）進行峰會，並與越南總理阮春福（Nguyen Xuan Phuc）會面，隨後進行晚宴。2日上午，金正恩會在短暫拜訪胡志明陵寢（Ho Chi Minh Mausoleum）後，離開越南。

報導指出，金正恩有很大的機率會再度展開長達66小時的火車之旅返回北韓。據越南媒體VnExpress稍早引述河內官員的說法，自河內通往中越邊境諒山省同登的1號國道，將在2日上午8時至下午5時實施交通管制。

根據先前消息，金正恩有可能會短暫停留北京，與中國國家主席習近平進行會晤。