杜魯道政治生涯最大醜聞！　前司法部長控：惡意威脅、干預司法

▲加拿大總理杜魯道。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

加拿大首位原住民檢察總長和司法部長威爾森芮博（Jody Wilson-Raybould）日前閃電請辭，28日赴國會司法委員會作證，在聽證會中，威爾森芮博表示，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）及其他官員以「不當施壓」和「惡意威脅」，要求她介入拉瓦稜公司（SNC-Lavalin）案件，企圖干涉司法。輿論認為杜魯道「正在懸崖邊領導自由黨」，讓他面臨上任以來最大危機。

基於保密協議，威爾森芮博請辭以來，皆未回應外界傳言，沒想到卻在聽證會上一次爆發。威爾森芮博指出，從2018年9月開始至12月，她就收到至少10次電話、10次面對面會議和無數次簡訊威脅，包含杜魯道在內有11位施壓者，「這些官員的談話，都是希望我對拉瓦稜公司案做出干預。」

總公司設在蒙特婁的拉瓦稜公司涉嫌於2001至2011年賄賂利比亞官員，以確保能在格達費（Moamer Kadhafi）執政期間取得政府合約，2015年遭到起訴。他們設法遊說加拿大政府，希望能夠庭外和解，並主張，若是公司倒閉，將造成數千人失業。

加拿大社會出現越來越多要求杜魯道下台負責的言論，杜魯道堅稱自己並無任何違法行為，拒絕下台並表示，10月將舉行大選，「人民幾個月後可用投票做出明確選擇。」如今，加國國會也召開緊急辯論，在野黨國會議員輪番炮轟，要求對全案進行公開調查，執政自由黨議員只能勉強護盤。