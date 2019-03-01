假日補眠好舒服？　小心變胖罹患糖尿病機率增高

▲平日睡眠不足，趁著假日睡到飽，就能恢復身體機能嗎？（示意圖／取自免費圖庫LibreStock）

國際中心／綜合報導

睡眠不足與睡眠障礙使人們面臨代謝問題的風險增加，包括肥胖和糖尿病，但是週末的補眠足以減少這些風險嗎？美國研究報告指出，平常睡眠不足而在假日補眠的習慣，可能讓人食慾增加進而讓罹患糖尿病機率增高。

《當代生物學》（Current Biology）期刊日前刊登一篇美國研究報告指出，研究人員將36名年紀在18至39歲的健康成人分成3組進行實驗，其中一組連續9天每日睡滿9小時；一組連續9日每天僅睡5小時；另一組則參照許多人假日補眠的習慣，連續5日睡不到5小時，但有2天可睡到飽，接著再連續2天僅睡5小時。

實驗結果顯示，週末補眠者的肌肉和肝臟特異性胰島素敏感性更差，且在睡飽的這兩天，胰島素敏感性有稍微回復，但一旦回到一般日作息後，補眠的效果立刻歸零，顯現週末補眠並不能解決長期睡眠不足的問題。

研究主導者萊特（Kenneth Wright）表示，平日的作息若在假日有所調整，對健康狀況來說不是一件好事。對此，紐約大學醫學院助理教授賽薩斯（Azizi Seixas）也說，睡眠不足會讓人的控制力下降，更容易攝取高卡路里食物。美國睡眠醫學會建議成人每晚睡7小時或更長時間，以促進最佳健康。

根據調查，35%～40％的成年人在平時工作日的睡眠時間不足7～8小時，除了睏倦之外，睡眠剝奪會對大腦造成嚴重的損傷，進而影響情緒，加重抑鬱，惡化疼痛，並減弱各種執行能力，包含判斷力、組織能力、注意力、記憶力等。

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▲牛奶、奇異果、櫻桃、核桃等，都是可幫助睡眠的食物。（示意圖／取自免費圖庫LibreStock）

成大醫院營養師王培竹曾表示，牛奶、奇異果、櫻桃、核桃等，都是可幫助睡眠的食物，但富含糖的食物、咖啡因、茶可能會造成失眠攝取過多的糖會降低睡眠的時間，而咖啡因每天攝取量>500 mg、大約2杯大杯美式，也會有負面的影響，例如失眠、焦慮、鈣流失等，另外，飲酒也會影響睡眠品質，酒精雖可讓人短時間入睡，但屬於淺眠，並無法真正熟睡。

