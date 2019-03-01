三一運動100周年　文在寅：轉型正義是「已經拖太久的課題」

▲ 文在寅出席三一運動100周年紀念活動。（圖／青瓦台）

國際中心／綜合報導

2019年3月1日是1919年朝鮮半島日治時期的獨立運動「三一運動」100周年，南韓舉行大規模紀念儀式，總統文在寅致詞時表示，「清算日本殖民時期殘留的文化是已被拖延許久的課題。反省過去的錯誤的同時，我們便能一同走向未來。確立正確的歷史，才能堂堂正正的面對後代子孫。」

文在寅今日上午於首爾光化門廣場出席紀念儀式時表示，轉型正義的目的不是揭開過去的瘡疤、造成分裂或挑起與鄰國間的外交衝突；不論是清除親日的殘餘還是外交，都必須往前邁進，「反省親日的過去是歷史課題，且獨立運動應該受到褒揚。這個單純的事實即為『正義』，堅持這樣的『正義』才是邁向『公正的國家』的第一步。」

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▲▼ 文在寅及妻子金正淑與現場民眾互動。（圖／青瓦台）

文在寅提到，獨立軍在日治時期被稱為匪賊、獨立運動家被貶低為思想犯，「這是日本帝國主義挑撥民族矛盾的手段，在解放後更成為清除殖民殘餘的絆腳石。」

他強調，「過去無法改變，但未來可以」，唯有消除對彼此的憎恨，內心才能真正得到解放，新的100年也才能真正展開；為了朝鮮半島的和平，將與日本深化合作，「只要以歷史為鑑，與日本緊密攜手，和平的時代就會到來。當我們齊心協力、治癒受害者的傷痛，南韓與日本就能成為心意相通的朋友。」

▲▼ 民眾街頭重演三一運動。（圖／路透社）