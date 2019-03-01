川金二會《河內宣言》告吹　BBC分析：川普是最大輸家

▲ 川普在28日的記者會上提到，他離開談判桌的原因與制裁有關，「求好不求快」。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

川金二會宣告破局，美國總統川普（Donald Trump）隨即啟程返美。英國廣播公司（BBC）分析指出，美國與北韓雙方其實都想在這次的峰會取得更多對自身有利的成果，儘管最終是以未達成協議的結局收場，但起碼北韓領導人金正恩獲得媒體版面，而川普此趟行程並未帶回重大成果，是最大輸家。

根據BBC記者蘿拉（Laura Bicker）的說法，其實在峰會舉行前的這幾個禮拜時間，她就已聽聞美國與北韓雙方有著極大落差，儘管川普和金正恩都遠道而來，坐在同個房間內，但在這個有機會達成協議的時機點，最終以「未達成協議」收場。

她進一步提到，其實美國、北韓雙方都想要尋求更多利益。更明確來講，根據川普的說法，北韓想要以全面撤銷制裁來換取無核化，而美方似乎想要的更多，不僅僅只是一間核廠。

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▲ 川普、金正恩28日各自帶著口譯員及官員們，進行擴大工作會談。（圖／路透）

依據川普的預定行程，「簽署協議」是被列入時間表的既定規劃，蘿拉認為，這拉高了外界對此次峰會的期待值，但川普卻脫口不急著達成無核化，企圖降低外界對川金二會的期待標準。

「川普在沒有達成協議的情況下搭機返美，回國後更要面對（前律師柯恩背叛爆料醜聞）的問題」，蘿拉提到，「反之，金正恩可以在越南多待一陣子，接續進行觀光行程，儘管他沒有成功解除國際制裁措施，回國後可能面臨部分中產階級份子的施壓，但他與川普站在一起畫面是確確實實發生，且有照片為證，更登上北韓報紙版面」，金正恩世界強人的形象不言可喻。

談及川金二會的輸家，蘿拉直言，「是川普，不是金正恩。」

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