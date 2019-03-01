川金二會談判破裂　安倍：全面支持川普「拒妥協獲日好評」

▲ 日本首相安倍晉三與美國總統川普。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

越南「川金二會」最終以未達成任何協議的結局收場，美國總統川普28日自河內搭機返國途中，在空軍一號上短暫與日本首相安倍晉三熱線，傳達此次峰會的結果。安倍隨後指出，全面支持川普在未達協議的狀況下結束與北韓領導人金正恩的峰會的決定。

《路透社》報導，安倍與川普通話後表示，「我完全支持川普總統寧缺勿濫的選擇。我決心，接下來我必須會見金主席（金正恩）」，重申與金正恩舉行峰會的意志。

安倍也指出，川普在河內峰會中向金正恩提起日本國民遭北韓間諜綁架的問題。他此前也曾聲明指出，在北韓交代所有被綁架者的下落並將仍存活的人質送返前，不會與平壤當局進行關係正常化或提供任何經濟援助。

《日本放送協會》（NHK）報導，安倍28日晚間7時30分在首相官邸與川普進行約10分鐘的電話會談，通話後向記者團表示，已經聽取川金二會的結果。他提到，川普對實現朝鮮半島無核化有強烈的決心，並未輕易讓步，也持續展開有建設性的討論，促使北韓採取具體行動；日本全面支持他的決定。

安倍表示，北韓綁架日人對日本來說是相當重要的議題，川普曾在27日一對一會談時，代他向金正恩轉達他的立場，晚宴時也再度提起，兩位元首曾認真商討此問題。他也指出，將針對綁架、核武及飛彈等問題，持續與美方保持緊密合作。

TBS電視台報導，峰會行程28日驟變，外務省幕僚匆忙進入官邸，顯然相當震驚。NHK則分析，安倍政府內部相當擔憂川普會為外交成果輕易讓步，但他此次明確表示，目前還不是簽署協議的好時機，立場強硬，獲得不少日本政府人士的好評。