川普錯過大好機會！　北韓副外相控：「美式算計」打擊金正恩決心

▲ 崔善姬（左）與李勇浩（右）於川金二會後的深夜召開記者會。（圖／路透社，下同）

國際中心／綜合報導

第二回合世紀無核化談判28日宣告破裂，美國總統川普當天便乘空軍一號返國，北韓領導人金正恩則依照原訂計畫，將停留越南至2日。北韓外務相（外交部長）李勇浩及外務省副相崔善姬1日凌晨緊急於河內針對未達成協議的川金二會召開記者會；崔善姬表示，她能感覺到金正恩對「未來持續與美國交易」的意願受到打擊。

崔善姬在金正恩及北韓官員下榻的美利亞飯店召開記者會指出，「美方對解除民生制裁和部分制裁都表示不願意，讓我感覺到，委員長同志（金正恩）似乎喪失未來與美國進行交易的意願。我一直在一旁觀察這次首腦會談，發現國務委員長同志似乎很難理解美國所使用的『美式算計法』。」

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曾任外務省美洲局副局長的「美國通」崔善姬在記者會中強調，北韓方在峰會中向美國表示，願意在美國專家的實地見證之下，永久廢棄寧邊原子能研究中心，包括其中一切鈽設施及鈾設施，並表示「這是前所未有的提議，而美國不接受這項提議，便是錯過了千載難逢的機會。」

崔善姬提到，即便他們主動表示願意廢棄寧邊核設施中「巨大的濃縮鈾工廠」，美方的反應也並不如他們預期。她立場強硬的表示，「我無法保證美國未來是否還能遇到這樣的機會。」

她說明，北韓要求解除的5項民生制裁是聯合國安全理事會分別於2016及2017年通過的第2270及2375號決議，同時強調，他們並未要求100%解除這2項決議，僅要求解除其中與民生需求相關的部分。