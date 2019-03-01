橋底驚現5m裂痕！船長疑酒駕　俄貨船「反方向」開...撞釜山廣安大橋

▲俄羅斯「希格蘭號（Seagrand）」貨船。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

俄羅斯一艘名為「希格蘭號（Seagrand）」貨船在2月28日時，突然改變航線並無視南韓海岸警衛隊（KCG）的的警告，意外撞上南韓釜山的廣安大橋，造成該橋樑的底部有一處約5公尺寬的裂縫。雖然沒有傳出有任何人傷亡的消息，不過現在調查指出，該艘貨船的俄籍水手當時似乎處於酒醉的狀態，才造成這起意外的發生。

綜合外媒報導，這起意外事件發生在下午約4點20分左右，一艘載有1415噸鋼捲、重6000噸級的俄羅斯貨船，突然朝著與航線相反的方向前進，在行經釜山廣安大橋時，撞上橋墩的底部，造成該處有5公尺大的裂痕；儘管沒有任何任受傷，南韓當局也預防性的將橋樑關閉。

韓媒指稱，事發當時「希格蘭號」貨船的船長忽視海岸警衛隊改變航線的警告，因為他「聽不太懂英文」；經過調查後發現，船長血液中的酒精含量為0.086（法定限制為0.03），但是簡單的在船上喝酒並不違法，目前也還不知道事故發生時，是否由該名船長掌舵。

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