「嗯嗯」狂炸整間產房！孕婦生產超失控　收縮一次「屎就噴一次」

▲福克斯生寶寶時狂失禁超恥。（圖／翻攝自Instagram／issybellefox）

國際中心／綜合報導

英國一名28歲媽媽福克斯（Issy Fox）在1年前，生下兒子佛萊迪（Freddie），但生產當天在產房發生的事卻讓她難以忘懷；當她發現自己的羊水破掉時，連忙趕到醫院去待產，但是因為肚子裡面的壓力太大，子宮每收縮一次，體內的便便就會不聽使喚的噴射而出，最後她在分娩時更因為肚子受到大力擠壓，導致便便一次性的大爆炸，噴的產房牆壁跟地板全部都是。

根據外媒報導，福克斯在沒有任何生育計畫下，意外的發現自己懷孕了，儘管身為新手媽媽的她很驚恐，但卻在接受奶奶的建議後，決定不管如何要盡可能的把小孩生出來好好養育成人。不過就在預產期過了10天之後，福克斯卻突然在某天晚上的凌晨一點發現她的羊水破了。

當時福克斯的肚子已經開始收縮一小時，當她從床上坐起時，羊水開始慢慢流出，提醒她是時候要生了，於是跟著老公一起到醫院做準備；助產士一開始先向她要求提供一個小便樣本，但她卻無法控制的將便便大在托盤上，讓她感到十分羞恥。

幾個小時之後，福克斯的宮縮開始變得更加劇烈，一直到隔天早上7點，強烈地收所變得更加緊湊並造成更大的壓力，每收縮一次，就會噴出一些大便，而助產士則是會適時地將穢物擦乾淨。不幸的是，福克斯的屁股在大部分的時間都面對著老公盧克（Luke），以便紀錄她的任何動靜。

第二天中午12點，一名醫生進到產房來幫福克斯接生，但這時的福克斯已經管不了那麼多了，在肚子受到推壓的清況下，終於忍受不了的瘋狂噴屎，整間房間的地板、牆壁上都沾滿了穢物，就連醫生和剛出生的新生兒身上也都是；看著身上除了便便還有一些血跡的新生兒， 福克斯說的第一句話是，「我愛你，但你真的很噁心。」