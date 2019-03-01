大眼泰妹襯衫直接脫！胸前「E級震撼」全彈出　百萬網友暴動

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▲泰國網紅、模特兒PAPOY。（圖／翻攝自IG／poy_waralee）

網搜小組／綜合報導

泰國模特兒PAPOY擁有一雙勾人的超媚大眼，還有白皙的皮膚以及E罩杯好身材，時常在臉書、IG上大方分享爆乳翹臀照，吸引不少粉絲。但真正讓她爆紅的是日前PO在抖音上的一支影片，原本只穿襯衫的PAPOY 突然在鏡頭前一脫，胸前E奶毫不掩飾彈出來。



PAPOY來自泰國邦盛海灘（Bang Sean），這支脫衣片中，她先是坐在鏡頭前，穿著大size的格紋襯衫，已經略有幾分性感，下一秒直接伸手一脫，露出水藍色的胸罩，以及雪白的E奶好身材，讓網友大飽眼福，最後配上俏皮眨眼動作，又可愛又辣得過火。

ไม่ได้มีเหนียงอย่างเดียวนะ พุงก็มี Posted by Waralee Kuanpradit on Thursday, November 1, 2018

這支影片已經有超過340萬人次瀏覽，還更有超過4萬人分享，由於同時分享在「抖音」上，成為她吸引國外粉絲的代表作。PAPOY在臉書和IG上各有大約14萬追蹤者，人氣相當高，並且時常大方PO出曬乳照，展現好身材。

▼PAPOY大方秀E奶。（圖／翻攝自IG／poy_waralee）