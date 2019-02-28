她分手後見前任媽穿「眼熟床戰袍」　作噁Po文嗆：真的很噁心！

▲莉莉發現前男友母親穿著男友最愛的戰袍。（圖／翻攝自每日郵報）

國際中心／綜合報導

這年頭不少人自我意識比較強，也難怪婆媳問題會從進家門之後，到還沒進家門前就會逐漸浮上檯面。住在英國漢普郡哈文特(Harvant)的21歲女子莉莉(Lillie Haines)日前在社交網站上，發現前男友的母親竟然穿著自己分手前，遺留在前任山姆(Sam)家的一套黑色禮服，鏤空性感的樣子卻讓她相當火冒三丈，更是PO網要求鄉民評論。

根據英國《每日郵報》報導，莉莉相當不滿自己的禮服就這樣穿在前男友的母親身上，她表示「寧可穿在別人身上，也不要穿在他媽媽身上，因為這件衣服，是我當時跟山姆在床上激情的戰袍，現在穿在長輩身上，讓我有點感到憤怒而且不舒服。」山姆的母親卡羅琳(Caroline Eastwood)在照片中，穿著一雙金色鞋帶的高跟鞋，另一手放在「新洋裝」的臀部位置上，性感的擺出姿勢，只是在莉莉眼中真的是有點噁心。

而就在卡羅琳知道莉莉在社群網站上發出貼文評論後，兩人立刻展開「類婆媳」的口水戰，「我無意間看到卡羅琳放上這樣的照片，我頓時有點不知所措。」莉莉說道。卡羅琳則反擊，在事發之後曾經試圖聯繫對方想要歸還禮服，「但是這小婊子卻不願意接受。」

貼文PO出後，不少網友則回應，「前男友的媽媽的確太過份了。」、「這任誰看到都會覺得有點不舒服。」、「如果你知道我穿這個跟妳兒子滾床你還想穿？」、「長輩這樣不太好吧。」