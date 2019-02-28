金正恩返程見習近平！　陸慷：朝鮮問題沒那麼容易解決

▲ 目前川普已啟程返美，而金正恩則留在越南河內。根據預定行程，金正恩未來幾天將進行越南國事訪問。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

全球矚目的川金二會未達成協議。中國外交部發言人陸慷稍早表示，依據過去半個多世紀的經驗，「朝鮮半島問題的解決不是一蹴而就的」，期盼美國、北韓能繼續保持對談，中方願為此發揮建設性作用。目前美國總統川普已搭機啟程返美，據韓聯社消息，北韓領導人金正恩很有可能在返回北韓的路途經停北京，並與中國國家主席習近平會面。

面對例行記者會上湧現的眾多提問，陸慷正面肯定美國與北韓兩方為此所做的努力，朝鮮半島局勢過去一年多來出現、發生許多重要積極變化，各方重新回到政治解決的正確軌道，此一成果得來不易，值得珍惜。

至於川金二會如何評價，陸慷說，「中方有興趣聽一聽朝美兩國官方最終發出什麼權威的聲音」。

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▲ 川金二會的行程28日驚傳變更，取消原定的協議簽署儀式。（圖／達志影像／美聯社）

他進一步指出，依據過去半個多世紀的經驗，「朝鮮半島問題的解決不是一蹴而就的」，中方期盼美國、北韓能繼續保持對談，確實尊重彼此的合理關切，互示誠意，政府願繼續為此發揮建設性作用。

此外，北韓外務省副相李吉成出訪北京的消息已獲中方證實。《韓聯社》28日引述北京消息人士的推測說法，金正恩先前訪中的時候，李吉成曾是隨行人員之一，而他此次出訪北京，很有可能與「安排金正恩返回北韓路線」一事有關。據推測，金正恩可能在返程短暫停留北京，期間與習近平會面，把川金二會的結果通報給中方。