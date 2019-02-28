川金二會破局　青瓦台時隔3hrs發聲：遺憾但「比過去都有意義」

▲ 南韓總統文在寅。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

為期2天的「川金二會」28日宣告決裂，雙方並未簽署任何文件，美國總統川普也已經踏上歸途，北韓領導人金正恩則依照原訂計畫，將停留越南進行親善訪問至2日。南韓青瓦台稍早表示，對美國及北韓無法完成協議感到遺憾，但仍期待雙方持續進行活絡的對話。

川普與金正恩今日行程在投入雙方官員進行擴大會談後驟變，原訂的工作午餐及協議簽署儀式取消後，青瓦台也相當震驚，時隔3小時終於發聲。發言人金宜謙在簡報中指出，「對美國總統川普及北韓領導人金正恩今天在峰會中無法完全達成協議一事感到相當可惜，但這次會談明顯達到比過去任何時候都有意義的進展。」

他提到，「兩位元首進行長時間且有深度的討論，想必會更加理解及包容彼此的立場。尤其是川普總統，他有意願持續進行對話，也對下次的峰會表示樂觀。他公開表示，有意隨著北韓的無核化措施，考慮解除或緩解經濟制裁，顯示美國及北韓間的關係又更上一層樓。」

金宜謙表示，南韓期待美國及北韓以此次會談的結果為基礎，持續進行多元且活絡的對話，「政府將盡全力協助美國及北韓間緊密的溝通及合作。」

另一方面，川普稍早在河內JW萬豪酒店舉行記者會時表示，南韓總統文在寅為川金二會付出許多，因此會第一個向他傳達峰會結果。《韓聯社》在台灣時間近6時也報導，川普正在空軍一號上與文在寅熱線。