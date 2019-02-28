車位留下「超大鵰」！　女收3100元荒謬罰單：笑到快往生

▲ 車子留下這個圖形，女車主也很無奈。（圖／翻攝自Reddit／ReservoirKat）



國際中心／綜合報導

美國田納西州一名女網友凱瑟琳（Kathryn）近日收到一張100美元（約新台幣3105元）的罰單，理由竟然是「車子留下男性生殖器圖形，影響社區的青少年。」原來，當地經過一場很小的雪後，停車格遺留車子的輪廓。她說，自己差點「笑到往生」，因為這又不是能夠控制的事。

據《每日郵報》報導，凱瑟琳收到當地業主協會（Homeowners' Association，HOA）的電子郵件，但僅僅被告知事關「車子和雪」。她說，對方一開始表達得很不明確，讓丈夫和自己非常困惑，因為「當時根本沒有足夠的雪可以鏟。」

凱瑟琳疑惑自己究竟犯了什麼規，經過幾封電郵交涉後，對方才附上照片，原來有鄰居拍下這個場景後向業主協會投訴。凱瑟琳好氣又好笑地反駁道，「我又不能控制我的車。」

凱瑟琳在社交新聞網站Reddit上發文說，「這是我從沒聽說過的、最荒謬的罰款理由了，我們直接告訴他們，我們不會付錢」。她指出，社區相關規範中也沒有明訂這類事項。業主協會最後撤銷罰款的同時，也向凱瑟琳道歉。