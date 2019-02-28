真衰！2度被69歲三寶撞爛店　洋菓子店永久歇業

▲日本一家洋菓子店一個月內被69歲三寶2度撞破。（圖／翻攝自パティスリージョリオン官網）

國際中心／綜合報導

日本三重縣名張市一家洋菓子店「パティスリージョリオン」，在1月初時被一名69歲的女駕駛直直撞進店裡，後來花了將近一個月的整修，好不容易重新開張後，在1月底時又被另一位69歲男駕駛撞破店門口，兩人巧合都是69歲肇事者，同時也都是誤踩油門報衝進店，離奇的巧合讓日本民眾議論紛紛。

據《朝日新聞》報導，該棟建築物一樓分別有洋菓子店及美容院，69歲女性駕駛於1月5日開車經過一樓店家時，不小心撞到店外停車格的車輛，緊張之下誤把煞車當油門狂踩，直接爆衝進洋菓子店，力道大到外面玻璃全部粉碎。眼看自己的店瞬間變成廢墟，店長心碎關門整修一個月。

經過整修後，當店長正準備在1月底時重新開業，他開心表示，許多顧客都非常期待能盡快吃到甜點。但在店重新開張的4天後，突然一聲撞擊巨響，這是店長再熟悉不過的聲音了，又有一名69歲男駕駛，同樣也是誤踩油門車輛直接撞入洋菓子店，導致女店員的腿部受到些微輕傷，駕駛則無大礙。再度承受打擊的店長則直呼「這家店根本有魔咒！」

目前這家洋菓子店已永久停止營業。

