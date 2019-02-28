美軍扣押IS 50噸黃金轉運美國　竟留一點給另個恐怖組織

▲據傳美軍正把IS所掌握的黃金通通搬回美國。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美軍日前傳出正把激進武裝團體伊斯蘭國（IS），所掌控敘利亞地區的50噸黃金轉運到美國，還將部分的黃金留給另一恐怖組織庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG），令人匪夷所思。

綜合外媒報導，有消息人士指出，美軍從敘利亞科巴尼鎮的軍事基地（Kobani），將50噸黃金直接運走，但美軍卻沒有全部運走，還留了一部分的黃金給庫德族民兵團體人民保衛軍。而這支庫德族民兵被土耳其、美國和歐洲聯盟認為是庫德工人黨（PKK）的分支，也是恐怖組織系列團體的一員。

報導指出，美軍除了在巴尼鎮軍事基地尋獲黃金，IS從伊拉克摩蘇爾省（Mosul）搜刮到的40噸黃金也落入他們手中。

當地不具名消息人士更透露，美軍將內藏IS黃金寶箱偷偷搬離敘利亞哈沙卡（Hasakah）南部的達西夏地區（al-Dashisheh）。

敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示，庫德族民兵正在尋找40噸黃金的下落。

另外，敘利亞人權瞭望台組織還說，美國為首聯軍和敘利亞民主力量（SDF）故意不鎖定代爾祖爾省幼發拉底河（Euphrates）東岸伊斯蘭國恐怖分子掌控地區，因為他們正壓迫部分投降的IS恐怖份子供出寶藏地點所在。

