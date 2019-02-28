擁核大國爆衝突！　巴國外長籲和平對談：戰爭充滿誤判

▲印度軍隊加強邊界巡視。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

印度和巴基斯坦在喀什米爾地區的衝突加劇，雙方皆派出戰鬥機闖入對方領空，並聲稱擊落對方軍機，消息尚未得到證實，兩國媒體大打口水戰，互指挑起戰端。不過，巴基斯坦總理伊姆蘭汗釋出善意，希望可以和印度進行談判，「歷史告訴我們，戰爭充滿了誤判，我們能夠承受這些損失嗎？」

印度控制的喀什米爾地區14日發生恐怖攻擊，造成44人死亡，根據印度軍方說法，當時是遭巴國支持的激進組織穆罕默德軍（Jaish-e-Mohammad）攻擊，導致兩國緊張關係逐漸升溫。

根據《半島電視台》（Al Jazeera）報導，巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）表示，巴國已經準備好與印度展開理性談話，並強調印巴兩國皆擁有核武，因此必須保持冷靜，一起在喀什米爾地區打擊恐怖主義。伊姆蘭汗說，「歷史告訴我們，戰爭充滿了誤判，有鑑於雙方所擁有的武器，我們能夠承擔錯誤判斷造成的損失嗎？」

27日巴基斯坦宣布擊落了2架印度軍機；但印度也聲稱幻象2000擊落一架巴國F-16。巴國外交部在聲明中指出，「我們無意升級戰事，但如果被迫進入這種範式，我們已做好充分準備。」軍方發言人加福爾（Asif Ghafoor）也說，「出動軍機不是真正意義上的報復，而是證明巴國有能力自我防衛，但我們要負責任，我們不想讓情勢升溫、不想要戰爭。」

印度外交部長史瓦拉吉（Sushma Swaraj）在浙江與俄羅斯、中國進行外長會議時表示，空襲是針對恐怖組織，同樣不希望兩國因此引發戰爭。

巴基斯坦民航局及軍方已在27日關閉巴國領空，新德里當局目前已關閉至少5座機場，許多班機被迫取消。