擊落印度戰鬥機！隸屬巴基斯坦「黑蜘蛛」精銳部隊　英雄飛行員帥樣曝光

▲左圖為JF-17戰鬥機，右圖為英雄飛行員哈珊（Hasan Siddiqui）。（圖／翻攝自維基百科、推特Imran Lone）

國際中心／綜合報導

巴基斯坦和印度近日在喀什米爾地區的衝突不斷升級，更有多個巴國社交媒體帳號指出，27日當天是由巴國JF-17「梟龍」戰鬥機，擊落2架印軍的米格21戰鬥機。據悉，該架立功的JF-17英雄飛行員哈珊（Hasan Siddiqui）非常年輕，隸屬於巴國空軍精銳部隊之一的第26「黑蜘蛛」中隊。

多個巴國社交媒體帳號在近日，不斷貼出有關當地軍人執行任務前後的照片和影片，其中一個影片當中，可以看到有9個人在一處停機棚內，中間的飛行員身上穿著裝備，與大家一同呼喊、打氣，顯示對這次的任務非常有信心；而該名飛行員也在事後被發現，就是擊落印軍的米格21戰鬥機的英雄哈珊。

據悉，哈珊是一名時分年輕的飛行員，27日當天駕駛的戰鬥機編號為15-201；

有消息指稱，他隸屬於第26「黑蜘蛛」中隊，是巴國空軍的一個精銳部隊，主要裝備是「梟龍」戰鬥機。

除了駕駛員英雄哈珊之外，在這場衝突當中最受矚目的應該就是JF-17，該架戰鬥機由中巴合作研製，至今沒有任何實戰紀錄；若是2架印度米格21的戰鬥際確定由JF-17擊落，將成為梟龍戰鬥機首個戰果。

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