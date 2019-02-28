-10度森林裡「手機線」勒全裸弟！嫉妒沖昏頭　22歲狠心姐：爸媽比較愛他

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俄羅斯一名22歲的姐姐葉寧可娃（Gulnaz Enikeeva）認為，8歲的弟弟比較受爸媽喜愛，竟然被嫉妒沖昏了頭，在一次去圖書館的路上，將弟弟拐騙到森林裡脫光，並在-10度以下的天氣中，試圖用手機充電線把人勒死，但卻不幸失敗，最後竟選擇將弟弟埋在雪地裡後逃離現場，行徑十分恐怖。

根據外媒報導，這起事件發生在俄國西南部的鄉村Karmaskaly，葉寧可娃日前跟媽媽表示，要帶8歲弟弟迪納爾（Dinar）到圖書館，隨後把人騙到樹林裡，並在-10度的低溫下將弟弟的的衣服脫掉後，拿出手機充電線將人的脖子勒住，試圖殺人滅口。

但是葉寧可娃失敗了，於是她決定將弟弟活埋在雪堆裡，讓人因為寒冷而死亡。獨自待在雪中的迪納爾隨後被經過的路人發現，並被帶到醫院急救，從低溫和死亡當中被拯救出來；而葉寧可娃這樣做的理由，竟然只是因為覺得爸媽比較偏愛弟弟，認為只要弟弟死了就能贏回爸媽對她的愛。

報導中指出，當局在調查過後表示，女孩因為對弟弟感到「反感」才會下手如此狠毒，她將被送去進行精神鑑定，如果發現她的精神健康並且犯有襲擊罪，將面臨長達2年的監禁，整起事件仍在調查當中。