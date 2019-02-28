10歲童遭IS強擄懷孕！恐遭「百名男子」性侵過　不聽話就用電纜抽





▲伊斯蘭國行「種族淨化」，屠殺世界最古老「雅茲迪族」。（圖／達志影像／路透社）

國際中心／綜合報導

ISIS聖戰士有多恐怖？一名雅茲迪族（YAZIDI）女子馬哈迪亞（Mahdya）聲稱，自己與姪女遭到聖戰士帶走後分開，期間她反覆的被販賣，還被關下地下室長達幾個月的時間，並遭受毆打跟強迫結婚；當她再度獲得姪女的消息時，竟驚訝地得知，這個還沒成年的10歲小女孩已經懷孕了！

根據《星期日郵報（The Mail on Sunday）》報導，伊斯蘭國聖戰士在襲擊伊拉克村莊，用槍圍捕所有家庭之後，馬哈迪亞的姪女馬爾瓦（Marwa Khedr）被迫成為性奴隸、人質，然後跟其他受害者被用年齡劃分，一起被帶到哈里發的首都–位於敘利亞的拉卡；而剩下的人則是被殺死，或是被丟到亂葬崗活埋。

馬哈迪亞在談到自身經歷時聲稱，雅茲迪族若是不聽從聖戰士的命令，就會被電纜等東西毆打，而她則是在近日從敘利亞逃出，並表示她在當地被迫吃木條或是動物糞便以求生存；在被擄走的期間，29歲的她經常被當作商品賣掉、被關下地下幾個月的時間過，並曾經遭到毆打跟被迫結婚好幾次。

據《每日郵報》報導，馬哈迪亞說，受害的不只有她自己，她的女兒跟許多女孩 一樣成為聖戰士新娘，而她的女兒雖然遭到性侵，但卻被聖戰士洗腦，當她第一次試圖逃跑時，女兒竟然拒絕加入逃跑行列；隨後她又從朋友口中得知，10歲的姪女馬爾瓦在被綁架之後，竟然已經變成一名未成年媽媽。

阿芙達（Ziad Avdal）是一名安全屋的營運者，該機構專門收容從IS手中逃出的雅茲迪族女性，她講述了10歲女孩瑪爾瓦的悲慘故事，同時也說道「懷孕並不可怕，可怕的是，這些年輕的女孩在懷孕前，可能被100名男子性侵過。」