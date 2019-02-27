影／川金二會首日！晚宴前握手寒暄　川金笑談：大家都誤解我們的關係了

國際中心／綜合報導

美國總統川普與北韓領導人金正恩今晚會面，在晚宴前公開亮相並互相握手長達9秒，互相拍肩後兩人皆面露笑容。川普表示，自從上次的新加坡峰會以來，最大的進展就是他與金正恩之間的關係，並大力稱讚北韓的經濟潛力。金正恩則說，兩國間的關係「被外界誤解」，期盼此次峰會能取得「大家都歡迎的結果」。

▲川金閉門會議前。（圖／路透）



川普與金正恩原定在晚宴前進行20分鐘的閉門會談，不過實際上雙方談話延長至30分鐘，川普直言，「明天會是非常忙碌的一天，可能會盡快吃完晚餐，所有事情都會有美好的結果，我們之間的關係非常特別。」金正恩面露燦笑回應川普說法。

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▲川金二會27日晚宴。（圖／路透）



閉門會議前，川普盛讚北韓具有強大的經濟潛力，更對金正恩說，「你將為你的國家帶來美好的未來，你是一位偉大的領導者。」金正恩也說，這次峰會全都要歸功於川普「勇敢的政治決策」，他會在峰會中做出最大的努力，「我們克服了許多障礙，所以今天才能一起站在這裡。」

不過兩人沒有回答台下記者任何問題，僅當記者問及，此次會談是否會正式宣告終結韓戰時，川普回應，「我們拭目以待。」

「川金二會」一切行程皆保密到家，此次3對3晚宴的出席官員也是在台灣時間晚間6點才公布，美方官員為國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）及白宮幕僚長馬瓦尼（Mick Mulvaney），北韓方則由勞動黨中央委員會副委員長兼統一戰線部長金英哲及外務相李勇浩陪同出席。

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