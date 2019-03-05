亮･珠寶／TIFFANY鎮店巨鑽三度變身　128.54克拉赫本戴過換卡卡戴

▲奧黛莉赫本於1961年宣傳電影《第凡內早餐》時，佩載Jean Schlumberger設計的緞帶造型黃鑽鑽石項鍊。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

女神卡卡（Lady Gaga）以電影《一個巨星的誕生》榮獲奧斯卡最佳原創歌曲，當天她所戴的Tiffany & Co.黃鑽項鍊，也成為全場焦點，因為她是這顆重128.54克拉的「Tiffany Diamond」面世逾141年以來，第3位戴上此傳奇名鑽的人；上一位佩戴者是女星奧黛莉赫本（Audrey Hepburn），她的優雅形象，為此黃鑽更添傳奇色彩。

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▲Charles Lewis Tiffany於1878年買下重達287.42克拉黃鑽原石，當時被封為「鑽石之王」。

傳奇起源

Tiffany Diamond是全世界最大且等級質量最佳的黃鑽之一，1877年在南非金柏利鑽石礦區出土為重達287.42克拉的原石，隔年被品牌創辦人Charles Lewis Tiffany買下，送到巴黎切割，在當時Tiffany首席寶石學家George Frederick Kunz博士的督導下，被切成今日所見的128.54克拉枕形明亮式切割鑽石，其刻面較傳統明亮式切割的58刻面還多，達到82個刻面，散發耀眼火光。

▲128.54克拉的枕形明亮式切割黃鑽，其刻面多達82個。

成功收購此珍罕黃鑽，讓Tiffany獲得「鑽石之王」的美譽，黃鑽也成為世界博覽會的焦點展品，曾在1893年芝加哥哥倫布紀念博覧會、1901年紐約州水牛城的泛美博覽會、1933至1934年芝加哥進步世紀博覽會以及1939至1940年的紐約世界博覽會展出。1955年Tiffany著名的櫥窗設計師Gene Moore特別打造節慶櫥窗，將此黃鑽放在懸空的金色天使手中，大方地讓來往的行人欣賞。

▲櫥窗設計師Gene Moore在1955年的節慶期間呈現的傳奇黃鑽設計櫥窗。

名人加持

第一位佩戴Tiffany Diamond是社交名媛Mary Whitehouse，她於1957年戴著黃鑽出席在羅德島州紐波特市舉辦的Tiffany舞會；女星奧黛麗赫本則在1961年宣傳電影《第凡內早餐》（Breakfast at Tiffany’s）時佩戴，當時黃鑽鑲嵌在緞帶造型的鑽石項鍊上，獨特的設計出自知名珠寶設計師Jean Schlumberger之手。

▲Jean Schlumberger設計的緞帶造型黃鑽項鍊。

絕美黃鑽不會只有一種可能性，Jean Schlumberger再以此鑽為主角，設計了著名的石上鳥（Bird on A Rock）鑲法，於1995年巴黎裝飾藝術美術館舉辦的Jean Schlumberger回顧展，即展出此經典作品。

▲Jean Schlumberger黃鑽石上鳥。

2012年Tiffany慶祝175周年，讓Tiffany Diamond三度變身，歷時一年製作時間，採用超過120克拉的頂級白鑽烘托黃鑽，鑲成女神卡卡參加本屆奧斯卡獎所戴的華麗項鍊。

▲女神卡卡戴The Tiffany Diamond項鍊在奧斯卡奪獎，讓這顆傳奇名鑽再受矚目。

鎮店之寶

Tiffany Diamond雖在歷史上佔據重要地位，但曾被品牌求售，1972年11月17日Tiffany在紐約時報的一則廣告上，宣稱限時24小時、將以5,000,000美元的價格讓出這顆裸鑽，不過刺激的一日出價招數未奏效，沒有任何買家現身。今日這顆黃鑽成為紐約第五大道旗艦店的鎮店之寶，走一遭總店，可能有機會親睹其風采。

▲Tiffany傳奇黃鑽與16顆總重逾80克拉枕形切割鑽石、46顆總重逾15克拉圓形明亮式切割鑽石構成華美項鍊。