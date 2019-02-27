埃及開羅火車出軌爆炸！至少25死50傷　目擊者驚：人被火焰吞沒

▲埃及火車出軌發生爆炸，造成至少25人死亡。（圖／翻攝自推特＠Khalid khi）

記者趙蔡州／綜合報導

埃及開羅27日拉美西斯火車站發生一起火車衝出鐵軌意外，而且因為車上載有大量燃料，因此車廂撞上月台後立刻爆炸起火，至少造成25人死亡、50人受傷，預計傷亡人數還會繼續上升。還有現場的目擊者透露，火車撞擊發生爆炸後，他看見地面上有多具焦屍，罹難者遺體噴飛各處。

綜合外媒報導，當時開羅市中心的拉美西斯（Ramses）車站，有一列裝載燃料的火車高速衝入車站，火車上有一名男子大喊「它沒有煞車！沒有煞車！」接著從車上跳出來，下一秒火車就出軌撞上月台、油缸發生爆炸起火。

當地消防局立刻出動數十輛消防車、救護車到場救援，開羅鐵路醫院院長表示，死傷人數恐將繼續增加。火勢撲滅後則可以看見，鐵軌上滿是救火時留下的積水，現場火車頭已經燒到焦黑，部分月台與車廂更是燒得剩骨架。

路透社報導，現場一名目擊者表示，當時他在月台看見火車高速衝撞柵欄，現場所有人開始狂奔逃跑，還有人被大火吞沒，身上著火仍繼續向外逃；另外一名目擊者表示，列車撞擊爆炸後，地面上有多具焦屍，罹難者遺體噴飛各處。目前警方封鎖車站，進行營救和調查工作。