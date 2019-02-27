印度怒了「擊落巴國F16」！雙方激戰1天3戰機墜毀　前線已部署坦克火砲

▲印度軍機墜毀在喀什米爾，印方派遣士兵前往處理。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

印度政府26日派遣12架幻象2000越境空襲巴基斯坦境內的恐怖組織，這也是繼1971年第三次印巴戰爭以來，首度有印度軍機闖入巴國領空襲擊，這也導致雙方的對立形勢嚴重加劇。對此，巴基斯坦27日也展開反擊，宣布擊落了2架來犯的印度軍機；但印度也聲稱擊落一架巴國F-16，互有損失。

綜合外媒報導，印度控制的喀什米爾地區14日發生恐怖攻擊，印度方面認為是巴基斯坦境內的恐怖組織攻擊的，因此26日派遣了12架幻象2000越境展開空襲，並成功摧毀了一座巴國境內由武裝份子控制的營地，儘管當時巴國空軍立刻升空反制，但印度戰機仍安全的飛回印度機場。

這也是繼1971年第三次印巴戰爭以來，首度有印度軍機闖入巴國領空襲擊，衝突使得巴國政府相當不滿，因此巴國軍方27日也展開反擊，宣稱擊落來犯的2架印度軍機，至少造成了3人死亡、俘虜俘虜3名飛行員，巴國國防部臉書還公佈，印度飛官影片被矇住眼睛，在拍攝者的要求下說出其軍職姓名的影片。

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▲印度軍機墜毀在喀什米爾的畫面。（圖／達志影像／美聯社）

對此，印度軍方也宣布，他們當時也緊急派蘇30升空反擊，擊落一架巴國F-16戰機，飛行員則是生死不明。鑒於印巴雙方的空中交戰不斷，兩國許多機場都被迫關閉，已有許多國際航班受到影響，部分班機被迫返航；雙方民眾也在網路上隔空互嗆，衝突情況持續升溫。

而且除了空中衝突之外，雙方地面部隊也互相對峙、展開交火。巴國在領土遭受印度空襲後，立刻調集砲兵砲擊印度的控制區，但印度軍方也立刻用砲擊反制，雙方戰火因此波及到住宅區，造成造成至少6位平民死亡，目前印巴2國已經開始在喀什米爾地區增兵，聚集了許多戰車、火砲等重武器，雙方局勢一觸即發。