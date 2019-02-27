快訊／川金二會登場！　兩大強人見面握手9秒

國際中心／綜合報導

美國總統川普與北韓領導人金正恩今晚會面，地點選在越南河內大都會酒店（ Sofitel Legend Metropole Hanoi）。川普與金正恩友好地握手長達11秒，還拍拍對方的肩至少4次。兩人自從去年6月首次見面後，時隔不到一年再度相見，臉上都掛著笑容。金正恩表示，堅信此次會談結果「人人歡迎」。川普則說，「我認為你們的國家（北韓）具有強大的經濟潛力，你是一位偉大的領導者。」

川普今日上午行程滿檔，於當地時間上午10點55分前往河內主席府與越南官員會晤，之後與越南國家主席阮富仲（Nguyen Phu Trong）、總理阮春福（Nguyen Xuan Phuc）共進午餐，下午1點55分返回下塌的JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel）。另一頭，金正恩上午則待在美利亞酒店（Melia Hotel）內足不出戶。

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▼ 川普與金正恩握手。（圖／達志影像／擷取自美聯社直播，下同。）



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▼ 川普與金正恩展露笑容。（圖／路透）



美方此次的目標是讓北韓同意放棄核武，北韓方面則尋求「消除駐南韓美軍的核武威脅」，還有說服美國解除制裁；地主國越南則希望能藉此提高對強大鄰國中國的外交影響力、取得南海水域紛爭的話語權。

《彭博》指出，川普經常在一對一會談時做出讓步，讓金正恩這方出現機會。小布希總統時代的北韓問題談判代表希爾（Christopher R. Hill）表示，北韓屆時想把川普「單獨弄進房間，看看是否能得到什麼。

▼川金車隊抵達晚宴會場。（圖／達志影像／擷取自美聯社直播）

▼ 川金二會登場。（圖／達志影像／美聯社）

