川金「握手9秒」肢體剖析！金正恩自信腳步輕　川普手掌朝上釋善意

▲ 川普與金正恩在美國、北韓國旗面前握手致意。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國總統川普與北韓領導人金正恩27日時隔8個月見到對方，握手9秒、相互拍肩。根據澳洲肢體語言專家皮斯（Allan Pease）分析，川金2人伸出雙手緊握，並同時轉身朝向記者，這是2人極度想表現出友好態度，似乎已不見先前新加坡峰會的焦慮感。

另名肢體語言專家凱倫（Karen Leong）則提到，金正恩這次看起來比上次會面時更有自信，腳步輕快走向川普，而川普則是手掌朝上的迎接金正恩，似乎也流露出某種友好的跡象。

只不過，皮斯認為，川金握手坐下來後，紛紛顯現出緊張的跡象，川普一度皺著眉頭、雙手向前做出菱形的形狀，而金正恩的手指緊抓著大腿，意味著挫敗感，「他們都只是在別人希望他們笑的時候才笑。」

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▼ 雖然川金2人露出笑容，但專家認為，他們其實覺得緊張。（圖／路透）

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