世界末日要來！無知媽找女兒「殺光5家人」　冷辯：她們都相信

▲夏娜跟女兒多明尼克分別殺掉5個家人。（圖／翻攝自當事人臉書）

國際中心／綜合報導

美國賓夕法尼亞州日前傳出駭人聽聞的母親、女兒共同殺死家人的案件，經過警方多日釐清後，發現犯案動機竟然是還來自人類「無知的思想」，其中法官在審問到母親夏娜(Shana)時，竟得到「因為我們相信2019年2月就是世界末日」的答案，令陪審團感到相當無法置信，訊後將女兒多明尼克(Dominique)一起羈押。

根據英國《每日郵報》報導，夏娜另外的一對兒子納拉(Naa'Irah Smith)和戴蒙(Damon Decree)因此死在母親手下，而夏娜的妹妹潔米拉(Jamilla Campbell)也親手殺死自己的雙胞胎女兒，整屋子總共五人遭到殺害，而夏娜和多明尼克則是在警方到場時，精神狀態相當恍惚。多明尼克表示，「我的媽媽殺死了我的兄妹，阿姨潔米拉則是在死前殺了自己的女兒。」

然而，夏娜面對警方時，在第一次口供提到自己根本就不是兇手，但後來又坦承，「全家人都很想死，我們相信世界末日就要來臨，我的家人也都很相信。」整起案件其實早就已經引起鄰居間的注意，附近的鄰居漸漸發現很少看到這家族的部分成員，接著試圖在某天敲門，卻沒有人應門，直到親友登門拜訪才揭開這齣悲劇，找來了開鎖的工人，打開屋子的大門，才發現已經「橫屍整屋」。

多明尼克的前任男友馬特斯柯特聽聞這消息，感到相當震驚的表示，「我想他們應該都病了，過去她跟夏娜都是很棒的人。」、「她們的家庭關係相當和諧，而且很融洽，甚至也認為雖然孩子比較多，但都是很甜蜜的負擔。」