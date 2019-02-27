不願讓「這畫面」再出現！金正恩寧可搭3天火車到越南　原因曝光

圖文／鏡週刊

27日、28日於河內登場的川金二次見面會，北韓領導人於26日抵達越南河內，這也是時隔60年，繼金正恩的爺爺金日成之後，北韓領導人再度造訪越南。這趟長達4,500公里、耗時70小時的長征，不禁讓外界好奇，為什麼金正恩寧願搭乘火車，而不是選擇飛機，根據外媒剖析，背後藏著諸多政治考量。

過去北韓給外界的印象，往往是一個相當依賴中國的國家，去年第一次川金會面，金正恩因40年專機過於老舊，加上零件短缺，而向中國國際航空公司商借一架波音747，前往新加坡與川普碰面。當時金正恩下飛機時，機身上的中國國旗，伴隨著他的下機畫面，向全球放送，讓外界更加深北韓依賴中國的印象。

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不願讓這畫面再度發生的金正恩，第二次川金會選擇搭乘火車前往河內，而《紐約時報》也報導，促使金正恩搭火車去越南的另一個原因在於，他想效仿60年前他的爺爺金日成的「列車外交」。但當時金日成是先搭火車造訪北京、武漢及廣州，再搭乘中國的專機前往河內，拜訪當時的越共領導人胡志明（Ho Chi Minh）。

而為了防止中國入侵，越南一直以來都用與中國不同的鐵路軌道，因此這次金正恩的列車僅開到中越邊境，停靠在越南邊境城市同登(Đồng Đăng)後，再轉搭專車前往，而越南政府也為了金正恩的到來，實施沿線高速公路管制。

有中國分析人士表示，川金二次會面前，大家都在猜測金正恩是否會搭自己的火車過境中國，因金正恩過境中國的維安需求，將會替中國龐大且密集的鐵路帶來營運上的困擾。華盛頓史汀生中心（Stimson Center）分析師孫雲表示，「從金正恩這趟火車之旅來看，中國顯然願意承擔，更將這次行程視為北韓完全信任中國，只有中國能保證他的安全。」而金正恩此次過境的武漢、長沙等經濟發達城市，都是中國想向他展示的經濟發展成果。

23日從平壤出發的金正恩專車，從北韓縱貫行駛中國後，26日抵達越南，第二次川金會於今（27日）及明（28）日舉行。



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