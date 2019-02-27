交友軟體聊10天閃婚　速度姐「帶新歡跟2前任同居」：很幸福！

▲莎拉和聊天12天的網友閃婚。（圖／翻攝自推特）

國際中心／綜合報導

對於現代人而言，「重感覺」已經成為生活常態，往往工作重感覺、感情生活也是，住在英國34歲女子莎拉(Sarah Edwards)就是最好的例子，因為和前幾任男友相處下來，從情人最後都變成朋友，如今更瘋狂的和網友在第一次見面時，就直奔拉斯維加斯結婚，甚至還和兩個前任繼續住在一起。

根據英國《每日郵報》報導，莎拉對於外界評論她的新戀情感到相當不以為然，縱使她已經結婚，還是秉持著過好自己生活就好的想法，而莎拉的新對象保羅(Paul)則是在交友軟體上認識，只透過聊天的方式過了幾天，就瘋狂的決定到拉斯維加斯見面，這樣一見面，兩人就決定要步上紅毯。莎拉開心的表示，「我們兩個都很開心，也非常期待兩個月的紀念日，更渴望有孩子的出生。」

巧合的是，莎拉過去的男友連續兩任也都叫做保羅，而在和「新的保羅」結婚後，更是三個保羅都住在同一個屋簷下，莎拉表示，「我們就像是最好的朋友，很幸運的是，他們也都相處得非常和樂。」而兩人之所以這麼快閃婚，是因為新保羅在前未婚妻離開後，更加對婚姻、人生有不同的想法，認為應該要把握當下「值得珍惜」的人。