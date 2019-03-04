宜蘭10大美食好好吃！櫻桃鴨香酥脆、水果霜淇淋超天然

早午餐、咖啡廳，還有去宜蘭必吃的鴨肉，大家都在吃的是哪幾家呢？繼續往下看文章，讓我們來告訴你！

TOP1／黑宅BLACK HOUSE CAFE

頭城鎮全黑咖啡廳

舊穀場改建而成，時尚簡約的黑房子，在綠色稻田中，成為熱門打卡景點，是一間民宿結合咖啡廳。可以來一杯咖啡、輕食與甜點，盡情享受時光。

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▲（圖／美食客Anita提供）

TOP2／原來豆花

宜蘭市銅板美食

冰豆花以黑糖綿綿冰為底，可以選三種配料，並搭配一顆紅棗、一杯煉乳，豆花吃起來綿密細緻，搭配底下的黑糖綿綿冰，別有一番滋味。

▲（圖／美食客Yuna提供）

TOP3／北門綠豆沙牛乳

宜蘭市 大排長龍

綠豆沙口感是糊狀，但不會太黏稠，奶味非常濃郁，喝得出綠豆及牛奶味，會讓人一口接一口，另外滿推薦他們的芋頭牛奶！

▲（圖／美食客LiLi提供）

TOP4／蘭城晶英酒店-紅樓中餐廳

宜蘭市 一鴨五吃

以招牌霸王櫻桃鴨奠定「台灣最好吃烤鴨」的名號，餐點以套餐為主，這道櫻桃鴨握壽司，吃的是鴨皮的香、酥、脆，搭配酸甜的醋飯，有說不出的美味！

▲（圖／美食客愛吃鬼毛毛兒提供）

TOP5／礁溪庄櫻桃谷 鴨的夢想飛行館

礁溪鄉

表層烤得油亮亮的鴨皮，搭配有點嫩的鴨肉和酸甜醋飯，中間再夾一塊起司！一口塞進嘴巴裡，頓時之間，嘴裡充滿了鴨的香氣，吃一個絕對不過癮！

▲（圖／美食客上班族的逃亡提供）

TOP6／馬桂爺爺 咖哩專賣店

宜蘭市 排隊名店

一週只營業四天，只賣豬、雞、綜合三種口味的咖哩，豬肉是用滷的、雞肉是用煎的，搭配濃稠的咖哩，再來一顆裙襬蛋，滑順好入口。

▲（圖／美食客Alfie Lai提供）

TOP7／光宅238

宜蘭市 文青必訪

有早午餐也有下午茶，早午餐食材健康營養，光看就滿足；戚風蛋糕造型可愛，鬆鬆軟軟搭配鮮奶油和果醬，甜而不膩。

▲（圖／美食客Anita提供）

TOP8／NATURAL 天然.手作

蘇澳鎮 自然手作

主打天然清爽無添加，專賣水果霜淇淋、冰沙，也有提供輕食，選用當季的各種水果，使用全天然的水果製作，所以每天口味會不太一樣。

▲（圖／美食客兩隻豬的日常提供）

TOP9／A.MAZE兔子迷宮景觀咖啡餐廳

員山鄉 景觀餐廳

有彩虹玻璃天空步道、獨角獸溜滑梯戲水池、粉紅樹屋及天空之船等，浪漫造景及親子設施，還可以眺望蘭陽平原，是熱門打卡點，入園需要入場券，也可以全額抵消費。

▲（圖／美食客；提供）

TOP10／小島日和

羅東鎮 美美刨冰

主推日式手作刨冰，採用當季的新鮮水果，搭配香草冰淇淋及煉乳剉冰，清爽鮮甜，也有水果冰、甜品、蛋糕與各式日本飲品等，還有一面繽紛艷麗的花牆，非常適合拍照！

▲（圖／美食客Phoebe提供）

圖、文／MENU美食誌

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