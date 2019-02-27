文在寅談川金會：朝鮮半島主人是我們！民眾嗆：先管好民生問題吧

▲文在寅舉辦新年施政方向記者會。（圖／路透社）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

美國總統川普與北韓領導人金正恩27、28日在越南河內會面，不僅攸關美朝關係的發展，對朝鮮半島的和平局勢更是影響深遠。雖沒有參與峰會，但南韓總統文在寅25日仍強調「南韓不該失去主動權」、「朝鮮半島的主人是我們」。不過南韓失業率屢創新高，今年一月出更是創下19年最高，對於文在寅優先解決北韓問題的做法，南韓輿論給予兩極評價。

綜合外媒報導，由於金正恩上位後積極發展核武及長程飛彈及長程飛彈，使得朝鮮半島上空一度戰雲密布。但文在寅2017年6月邀請北韓和南韓組成聯隊參加平昌冬奧，金正恩在2018年元旦發表新年談話時，也遞出願就平昌奧運與南韓協商的橄欖枝，朝鮮半島的緊張情勢豁然舒緩。

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▲川金二會。（圖／達志影像／美聯社）

北韓後來確實派員參加平昌奧運，兩韓領導人去年4月27日在板門店上演「和平之家」高峰會，共同簽署《板門店宣言》，雙方同意朝鮮半島無核化，更期望韓戰自1953年以來的「休戰狀態」能正式邁向終結。

不過南北韓的情勢雖然有好轉，但北韓無核化的進度卻是裹足不前。面對27日在河內登場的2次川金會，文在寅25日在首席秘書官和輔佐官會議上表示，「（南韓）不是站在歷史的邊緣，而是將站在中心，主導從戰爭與對立走向和平與共存、走向經濟繁榮的新朝鮮半島體制。」

▼金正恩出訪越南、大使館、抵達同登車站、聽取會議。（圖／朝中社）

他還強調，「如果（川金會後）北韓經濟開放，國際機構和國際資本將參與其中。在這個過程中，我們不應該失去主動，朝鮮半島的主人是我們。」儘管文總統自信滿滿，但部分南韓人民卻不買帳，直指「政府過度關注北韓問題」，忽略了國內高居不下的失業率。

《半島電視台》指出，今年1月南韓就有122萬人失業，創下19年來最高失業率。除了棘手的民生問題外，南韓也必須面對駐韓美軍是否撤離南韓的燙手山芋，因為在今年2月初，川普就認為駐軍南韓的花費實在太龐大，要求南韓需要遷定條約，共同負擔美軍駐南韓的花費，於10月草簽新版「防衛費用分擔協定」，談定軍費小漲8.2%，南韓必須支付美國1.038兆韓元（大約284億台幣）。

▼川金會前夕，北韓運輸機先行抵達河內。（圖／路透）