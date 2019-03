15歲Yuna申俞娜美貌太逆天！JYP四大女團忙內都是女神等級

最近強勢攻佔K-pop的超強新女團,想必就是由JYP打造的5人女子團體ITZY了!不只是出道作MV短短78小時就破4千萬點閱,其中年紀最小的忙內申俞娜Yuna,美貌更是討論焦點。

年僅15歲的Yuna在ITZY是門面擔當,有著一雙超電的大眼睛,清新、開朗的笑顏一下就讓人注意到她,紅髮更襯托出她的白皙肌膚,高顏值被說神似宇宙少女門面苞娜Bona,加上170公分的高妹身材,小小年紀的她想必逼死許多歐妮。

A post shared by ITZY(있지) (@itzyvideo) on Feb 17, 2019 at 3:55am PST