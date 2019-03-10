《觸及真心》劉寅娜用Pantone流行色穿出高級女人味　紫丁香、薑黃橘都美翻

仔細一看會發現，劉寅娜在韓劇《觸及真心》中，嘗試各種不同造型，許多單品正巧是色彩權威Pantone所公佈的2019春夏流行色彩，像是，現在往下滑來看看寅娜歐妮如何詮釋這些流行色調。

１、甜美紫丁香

在紫色薰衣草中注入粉紅色，是今年春夏流行色系中，唯一一個叫粉嫩的色彩。在劇中吳允瑞穿的一件大衣就是這個色彩，為了把目光集中在大衣上面，裡頭可以選擇大地色做搭配。另外，這樣的粉色也很適合跟純淨的白色來穿搭。

２、薑黃橘

充滿生氣的橘色，也是Pantone公佈的春夏色彩之一。V領的毛衣在今年冬天非常流行，就像吳允瑞在劇中穿的這件，簡單搭配牛仔褲、半身裙就非常好看。也可以選擇這色系的大衣，走上街絕對會吸引大家的目光。

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３、白楊金

有如陽光般熱情的白楊金，同樣是這個春夏不能缺少的色系。在劇中吳允瑞也有同色的毛呢大衣，裡頭可以選擇暗色調來搭配，她就穿了一件連身黑洋裝，並露出袖口細節，讓穿搭看起來更有型。

４、大豆米

Pantone今年春夏選了4個色系作為春夏中性色，其中「大豆米」的單品出現不少服裝、鞋履上。劉寅娜在戲裡面穿了許多這樣的單品，像是長版風衣外套、仿毛草大衣、硬挺大衣外套，這個顏色可是穿搭的好幫手，可以加上鮮豔的圍巾點綴，或是穿上性感的洋裝，絕對會成為大家關注的焦點。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人、觸及真心tvN

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