政客威脅杯葛「伊斯蘭運動頭巾」　迪卡儂放棄在法販售

▲迪卡儂的伊斯蘭運動頭巾已在摩洛哥販售。（圖／翻攝自Decathlon Maroc粉絲專頁）

國際中心／綜合報導

迪卡儂（Decathlon）運動用品日前計畫在法國推出伊斯蘭運動頭巾，卻受到反穆斯林女性戴頭巾的政壇人物反對，其中包括現任閣員。衛生部長比贊（Agnes Buzyn）表示，迪卡儂的輕量伊斯蘭運動頭巾雖不觸法，「但這不是我所認同的女性願景，如果不在法國推出這款頭巾會更好。」面對各界反對，該品牌決定暫緩這項計畫。

根據BBC報導，狄卡儂至今已收到500通電話和電子郵件，反對這款尚未在法國推出的運動頭巾，甚至有部分員工遭到侮辱或安全威脅。法國總統馬克宏的共和前進黨（La République En Marche!）黨員貝捷（Aurore Bergé）26日也在推特發文表示，一旦迪卡儂推出這種頭巾，就要杯葛這個品牌。

迪卡儂也透過推特回應貝捷，「我們的目的很簡單，提供（總是穿戴不適合運動的頭巾的女性）一件舒適的運動用品，並且不會受到批判。」然而反對聲浪超出了需求量，該品牌現在只希望能平息風波。

法國認為任何外在的宗教象徵，例如面紗、頭巾都會影響學生與公務員被法律所要求的中立性，因此穆斯林頭巾（hijab）雖然被允許在公共場所使用，卻從2004年以來就禁止出現在公立學校與部分公共設施中。2010年法國政府禁止使用遮蓋全臉的布卡（burqa）和尼卡（niqab），維權團體批評這是伊斯蘭恐懼症，同時也是對穆斯林女性的污名化。