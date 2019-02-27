川普「歇抖」新髮型亮相！河內髮廊搭上川金熱　剪兩人髮型免費

▲川普抵達河內頭髮顏色明顯變深。

實習記者鄭佩玟／綜合報導

美國總統川普與北韓國務委員會長金正恩的第2次高峰會受到全球矚目，就連越南河內當地的髮廊都掀起一股模仿風潮，楊俊髮廊（Tuan Duong Hair Salon）便推出了一項「免費川普、金正恩式髮型」的新項目；川普似乎也知道自己的一舉一動都是焦點，特地染了頭髮，從原本的灰白變成亮麗的棕色。

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▲美國總統川普髮色原本是灰白。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外媒報導，楊俊髮廊的老闆楊俊禮接受媒體採訪時表示，「這個想法源自於我們對和平的熱愛，川普和金正恩的第2次峰會是和平的。所以我願意為峰會所傳遞的和平訊息盡一份微薄之力。」免費川普、金正恩式髮型理髮活動從2月18日開始，持續到2月28日峰會的最後一天。

他還表示，大多數到店顧客都選擇了金正恩的髮型，而不是川普的髮型，因為美國總統的髮型需要頭髮稍長一些，還需要染髮，這在東南亞國家的普通老百姓中並不流行。

▼川金會前夕，河內已經有攤商開始販賣周邊紀念品。（圖／路透）

川普本人雖然對於自己的言行較不拘小節，但外觀還是有一定堅持的。有眼尖的網友就發現，川普特地為這次的峰會染了頭髮，雖然無法驗證傳聞，但把先前的照片一拿出來對比，立刻可以發現5天前在白宮時還白髮蒼蒼，不到一周的時間，26日抵達河內時，便被媒體捕捉到的照片已是棕褐色。

從照片上顯示，染了頭髮、並稍做修剪後的川普看起來神采奕奕。事實上，總統先生的頭髮長期以來都是大眾關注的焦點，有人質疑為何他不多的髮量，卻總是營造出蓬鬆感十足的樣子，甚至有一派人堅信他是戴假髮，且假髮保養費用至少7.7萬美元起跳（大約230萬台幣）。

▲川金會2會是世界焦點。（圖／CFP）

川普在一年前曾被拍下糗翻天的一幕，登上空軍一號的登機梯時，遭遇強風襲擊，瞬間將他精心打理的頭髮吹亂，露出光禿禿的後腦勺，只能說，川普不僅一言一行都是熱門話題，連頭髮都能引起熱潮。