影／神顏值曝光！越南19歲超正女大生獻花金正恩　網暴動：這我可以

國際中心／綜合外電報導

美國總統川普與北韓領導人金正恩27、28日於越南河內舉辦川金二會，金正恩於越南當地時間26日上午8時搭乘專列抵達同登車站，而在他下車後，馬上獲得當地官員與民眾的熱烈歡迎，在直播畫面中，一名身穿白色越南國服，走上前替金正恩獻花的年輕女子更因此受到當地媒體熱烈報導。

▲金正恩抵達越南同登車站時，正妹女大生代表獻花。（圖／達志影像／美聯社）

根據越南媒體Zing報導，這名被選中替金正恩獻花的女子正是年僅19歲的越南女大生阮秋旋（音譯）。擁有超高顏值的阮秋旋目前就讀於諒山師範學院中文系，精通中英越三語。阮秋旋表示，學校也是在前一天才通知，將她選定為獻花代表，讓她又驚又喜。

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▲阮秋旋擁有深邃大眼，獻花畫面曝光後隨即爆紅。。（圖／翻攝自網路）



據悉，諒山師範學院以在校成績、語言能力以及外貌長相等多重考量，選出阮秋旋作為獻花代表，而畫面曝光後，阮秋旋的「絕世美貌」也引發當地媒體熱議。阮秋旋透露，其實獻花的時候非常緊張，但是現在想想當時的情景，還是覺得很幸福、很榮幸，而金正恩委員長見到她後，露出微笑的瞬間，也讓她覺得非常驚訝又幸福。阮秋旋擁有相貌出眾，皮膚白皙，更有深邃雙眼皮，未來除了希望能結合專業成為一名中越翻譯，更希望能成為一名模特兒。