「全球最小男嬰」出生僅268g　6個月後增至3238g平安出院

▲全球最小嬰兒於去年8月誕生，今年2月順利出院。（示意圖，非本文醫院／記者季相儒攝）



國際中心／綜合報導

全球最小男嬰於去(2018)年8月出生，體重只有268公克，並在日本慶應大學醫院靠著呼吸器長大，在醫療人員細心照料下，目前體重已恢復到正常嬰兒的3238公克。醫院於26日宣布，這名男嬰於本(2)月20日已順利出院，且無任何併發症，同時也能自己喝母乳了。

據《朝日新聞》報導，日本慶應大學醫院於去年8月為一名孕婦產檢，當時發現懷胎24週，但嬰兒的體重並未增加，認為胎兒有健康危險，因此安排緊急剖腹。男嬰出生時體重僅268公克，成「全球最小男嬰」，並在醫院的新生兒治療室進行呼吸及營養照護。

在醫院6個月的細心照料下，這名男嬰體重已增到3238公克，並於本月20日順利出院。慶應大學的主治醫生有光威志表示，出生體重不足300公克的嬰兒存活率並不高，且男嬰又比女嬰難急救，但這個案例能夠讓大家了解，即使出生時很小的嬰兒也能健康出院。

報導指出，據美國愛荷華州大學的數據，到目前為止，未滿300公克的嬰兒順利出院僅有23人，其中只有4名為男嬰。在此之前，全球最小男嬰紀錄於2009年，體重為274公克，在德國出生。