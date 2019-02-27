QS世界大學學科前50強出爐　台大15學科入榜！

▲國立台灣大學有15個科系入榜。（圖／記者張一中攝）

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英國最具指標性的全球高等教育研究機構QS，今日公布2019年「世界大學學科排名」，將學界分為48個領域，再依大學排出各領域的前50強。其中，台灣有18個學校學科入榜，比去年少8個，並以台大入榜15學科最多，在全亞洲排名前10。

英國QS（Quacquarelli Symonds高等教育評級機構）公布世界大學學科排名最新數據，此次共在78個國家中的1222多所大學，分出了「5個主題領域」和「48個學科領域」，包括會計與金融、農林業、解剖學和生理學、人類學、藝術與設計等。

在此數據中，台灣共有「18個科系」進入排名前50中，相較於2018年，少了8個科系。在18個科系中，國立台灣大學就涵蓋了15個科系，而剩下的3個則是國立台灣師範大學中的科系。

就台灣地區而言，排名最好的科系是台大的「運動相關學科」，全球排名第19位。其他台大入榜的科系中，包括解剖和生理學領域（第33名）、發展研究領域（第31名）等7個科系呈現進步；而化學領域（第48名）、計算機科學與信息系統領域（第49名）等8個科系，則呈現退步。

師大入榜的科系中，則包括教育研究（第43名）、語言學（第43名）、圖書館與信息管理（第30名）。

台灣的優勢主要在於「工程和技術」，有5所院校進入全球前200，以及5所社會科學與管理院校進入全球前200。相較於去年的192所學校，今年則有高達210所參與了排名。