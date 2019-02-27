藍寶堅尼「40萬出廠」1hr變火球！保養廠淡定回答　22歲富商傻眼

▲金色的藍寶堅尼Gallardo在高速公路肩起火燃燒。（圖／翻攝自youtube）

記者張靖榕／綜合報導

英國一名22歲的商人席拉（Lak Sira）日前花費1萬英鎊，將一輛藍寶堅尼Gallardo交給修車廠保養，他和女友領車後開上高速公路，不到一小時的時間，愛車突然爆炸焚毀。席拉說，「我們差點就死了，如果沒有把車停在路邊，我完全無法想像後果會怎樣。」保養廠在事發前不久才和席拉說車子可以「安全行駛」，加上事後處理態度消極，目前席拉正考慮起訴該保養廠。

綜合外媒報導，英國伯明罕的席拉於2017年買下價值12萬5千英鎊（約新台幣5百萬元）的藍寶堅尼Gallardo，於當地時間22日保養時，再花了1萬英鎊（約新台幣40萬元），卻在領車開上M6高速公路前往倫敦的途中，聞到濃重的汽油味。

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▲這輛藍寶堅尼的內裝與後半部都被燒得面目全非。（圖／翻攝自youtube）

席拉說，當時同行的女友先聞到車上的汽油味，「我打電話給保養廠，他們說車子剛交車，會聞到一點汽油味是正常情況」，所以兩人並沒有停下車來檢查車況，不久後，女友因為汽油味實在太重，要求把車窗打開，「我把車子停在路肩打開天窗，下一秒就聽到一聲巨響，很像煙火爆炸的聲音，接著車子後頭就起火了。」

席拉表示，為了買下這台藍寶堅尼Gallardo，花了四年的時間日夜工作，「這是我的驕傲和娛樂」，沒想到車子才買了1年半就遇上這種事，「我們差點就死了，如果我沒有把車停下來的話，我實在不敢想像會發生什麼事，現在我和我女友都不敢再坐進任何一輛車裡了。」

▼1年半的新車變焦鐵。（圖／翻攝自youtube）

▲內裝全毀。（圖／翻攝自youtube）

至於當時保養廠口口聲聲說「車子能夠安全行駛」，加上打電話去抱怨時，對方似乎「不以為意」，席拉正試圖釐清原因，並考慮要起訴該保養廠。英國中西部消防署（West Midlands Fire Service）發言人證實，事發當時，有10名消防員在獲報後前往撲滅火勢。