鏡頭前又舔又吮「吃到發泡」！她懷孕「就愛這味」　狂吸40萬網友觀看

▲阿西法在鏡頭前狂吃肥皂。（圖／翻攝自Instagram／khosikmubarok）

國際中心／綜合報導

印尼21歲女子阿西法（Khosik Assyifa）2年前懷孕時，在一次洗澡途中試吃了水果口味的肥皂，被其味道驚艷，從此就停不下來，一直持續這個習慣到現在；她在近日將自己吃肥皂的影片上傳到Insatagram，吸引了超多網友的關注，而她的老公原本也不知道老婆有這癖好，直到最近才得知。

綜合外媒報導，阿西法2年前愛上了吃肥皂這回事，她在懷孕的過程當中對肥皂感到渴望，並且在嘗試了一口之後就停不下來，而且她吃的方式並非「淺嚐即止」，而是真真實實的放到嘴裡又舔又含，握在手中的肥皂還浸過水起泡，就好像在吃冰淇淋一樣不斷吸吮，看起來十分享受。

阿西法於12日時，將自己吃肥皂的影片放到IG上，立即吸引了許多網友的目光，截至現在觀看數更超過了40萬人次。阿西法說，雖然她長期食用肥皂，但是身體沒有什麼特別的感覺，不會腹痛、腹脹或是噁心，生下來的寶寶也很健康；因為害羞，原本她沒打算讓老公知道這件事，不過隨著她自行公開影片，這老公也得知了她的秘密。