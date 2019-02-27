北韓高官團造訪越南下龍灣及海防工業區　展改革開放野心

▲ 下龍灣位於越南東北部，被廣寧省下龍市和海防市葛海縣所夾。（圖／翻攝自維基百科／Thierry Borie）

記者陳宛貞／編譯

越南「川金二會」27日晚間將正式登場，北韓領導人金正恩今日白天行程至今保密到家，下榻的美利亞飯店外戒備森嚴，但並無外出跡象；隨他一同赴越的幾名高層官員則被捕捉到前往觀光景點下龍灣及海防市的工業區參訪。

《韓聯社》報導，勞動黨副委員長兼最高人民會議預算委員會委員長吳羞容、勞動黨中央行政部副部長及外務省外務相李洙墉、黨中央委員會書記兼幹部部部長金平海、人民武力部部長努光鐵、勞動黨國際部第一副部長金成男及外傳為金正恩緋聞前女友的三池淵管弦樂團團長玄松月等約10名北韓官員於當地時間上午8時（台灣時間9時）自美利亞飯店出發。

當地消息人士透露，他們首先前往越南著名觀光景點下龍灣（Vịnh Hạ Long），接著出席廣寧省黨書記暨人民委員長主辦的午宴。分析指出，此一行程展現出北韓發展觀光產業的意志。

午宴過後，他們預計前往距離河內約110公里遠的北部最大港口城市海防，聆聽簡報後參觀越南首家汽車製造公司VinFast工廠、手機業者VinSmart、農場VinMart等地，晚間與海防黨書記共進晚餐。

海防是越南的外國直接投資（FDI）重鎮，也是落實改革開放政策（đổi mới）最具代表性的城市。早在峰會登場前，外界便推測將有北韓方人士到訪。

《韓聯社》提到，北韓官員此行是為金正恩日後到訪鋪路，或金正恩另有其他視察行程，目前仍無從得知。但已故的北韓前領導人金日成1964年曾到訪下龍灣，因此外界多認為，金正恩到訪的可能性相當高。

另一方面，金正恩27日至今仍待在美利亞飯店內，預計傍晚6時40分（台灣時間7時40分）與川普一對一會談20分鐘後，同雙方官員共進晚宴。