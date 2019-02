▲南韓一名媽媽在飛機上送200多份小禮物。(圖/翻攝自每日郵報)

國際中心/綜合報導

南韓一名媽媽帶4個月大的小嬰兒,從首爾飛往美國舊金山探望寶寶的阿姨,由於這是嬰兒第一次搭乘10小時的長途飛機,她擔心寶寶會不適應飛機上的密閉環境而哭鬧,因此她事前準備了200多份小禮物,上機後就送給每位乘客,希望大家可以見諒,消息一出,引起國外網友熱議。

綜合外電報導,一名搭乘同班班機的乘客在臉書上分享這個溫馨的小故事,內容提到,一架從南韓起飛、前往舊金山的航班上,一名南韓媽媽發送超過200份的小禮物,內容裝滿糖果、耳塞,上面還塞了一張小紙條。

紙條內容用小孩的口吻寫著:「你好,我是俊宇(Junwoo,音譯),我4個月大了。今天我要跟媽媽、阿嬤去美國探望我的阿姨,我有點緊張、害怕,這是我第一次搭飛機,所以可能會哭、或者製造很多噪音,我無法給出什麼承諾,但我會盡量保持安靜,請多多包涵。

接著還寫:「我媽媽準備了一袋裝著小糖果與耳塞的小禮物要給你!如果覺得我太吵,請你使用它,祝你旅途愉快,非常謝謝你!:')」

由於媽媽的貼心舉動,引起許多網友討論,紛紛蓋樓表示:「天啊這媽媽太棒了」、「能夠包裝200個小禮物是令人深刻的」、「美麗的姿態」、「很棒」、「我感動想哭」、「真的很甜蜜」、「其實媽媽不用感到抱歉,小孩會哭很正常」、「大家應該要體諒媽媽才是」。

On a Ten hour flight from Seoul Korea to San Francisco, a mother handed out more than 200 goodie bags filled with candy...