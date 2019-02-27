年收400萬！美魔女「相親60連敗」　徵婚條件曝光…專家全傻眼

▲餘慶尚美想要的條件。（圖／翻攝自婚活SOS）

國際中心／綜合報導

現代社會單身的「三高女」（學歷高、收入高、職位高）越來越多，最大的煩惱就是「好男人都到哪裡去了？」日本一名48歲女子，年收入高達400萬新台幣，沒想到如此的條件，卻在3個月內相親60次全都失敗。近日她上節目曝光自己的擇偶條件後，卻讓旁人完全傻了眼。

日本節目「婚活SOS」日前找來了一名「黃金剩女」餘慶尚美，想為她找到人生的另一半。目前48歲的她是一名美容顧問，皮膚白皙、保養得宜，年收入高達1500萬日幣（大約410萬台幣），平常的興趣就是看韓劇、有時間便飛到韓國追星，過著自己一人逍遙自在的日子。

直到3年前，餘慶尚美突然意識到自己的青春年華已不在，是該找個伴一起過下半輩子，沒想到感情路相當不順，遲遲找不到兩情相悅的對象，甚至加入了相親網站3個月，還接接連失敗了60次。

請繼續往下閱讀...

▲餘慶尚美事業有成。（圖／翻攝自婚活SOS）

主持人問餘慶尚美的擇偶條件為何，她則表示希望對方的年齡最好介於45到55歲之間，學歷要大學以上，且年收入需要2000萬日幣（大約550萬台幣）以上才可以，職業希望是公務員以外的，外貌的部分要像韓星，絕不可以長得不堪入目。

餘慶尚美說明因為自己的經濟實力足夠，所以不希望之後的對象會讓生活品質降低，要求年收入要550萬台幣以上也是無可厚非的事；還坦言不論給自己的人生打幾分，對方的人生一定要100分，讓現場的來賓、專家聽完全傻眼，無奈的笑說「整個相親市場應該沒有適合妳的人選了」。

▼來賓全都無言。（圖／翻攝自婚活SOS）