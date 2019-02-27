「2萬枚巡弋導彈」保台海和平！　美學者：要提供「足夠軍備」

▲新竹空軍第二戰術戰鬥機聯隊。（圖／記者呂佳賢攝）

國際中心／綜合報導

蔡英文總統日前在接受《CNN》專訪時表示，台灣有能力可以承受大陸的第一波攻擊；對此，長期研究大陸軍事發展的美國學者費舍爾（Richard Fisher）表示，要確保台海和平的最好辦法就是提供台灣「足夠的軍備」，讓大陸方面認定他們必定在這場戰爭中打輸。

根據「美國之音」報導，費舍爾說，大陸要對台灣發動武力攻擊取決於兩大因素，第一個是大陸內部的政治平衡，第二則是解放軍的作戰準備程度；台灣的政治情勢在其中並非為「決定性因素」，但台灣的政治情勢卻可以提供大陸共產黨以武力統一的正當理由。

費舍爾在與許多研究大陸軍事問題的專家討論後得出，大陸解放軍「很可能」會在2020年代中期，具備攻打台灣的能力，若是到時大陸內部出現可能會影響共產黨的執政危機，那共產黨就會有極佳的理由去攻打台灣。

代價最低、最有效避免台海發生戰事以及確保和平的方法，即為提供台灣充足的軍備，例如1000枚的巡弋導彈約為一架F-16戰機的價格，美國可以協助台灣取得反艦巡弋導彈，一個F-16戰機中隊的價格，就可以讓台灣獲得2萬枚反艦巡弋導彈；當大陸意識到台灣擁有這些武力之後，就會覺得自己必定打輸這場戰爭，也會重新考慮以武力攻台一事。