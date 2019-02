▲南非牧師在葬禮公開表演「起死回生」。(圖/翻攝自Alph Lukau臉書,下同)

國際中心/綜合報導

這到底是什麼魔術!南非一家殯儀館控告一位基督徒牧師在一場葬禮上,公開表演「起死回生」,嚴重損害了殯儀館的形象。躺在棺材內的死者經過作法後,突然坐了起來,四周環視時還露出吃驚的容貌,現場的民眾親眼看到這個畫面都嚇呆了,牧師還把整段直播影片公開在網路上。

綜合外電報導,這位名為盧卡烏(Alph Lukau)的牧師在葬禮現場直接展現「起死回生術」。透過畫面可以看到,牧師先誇張拿著麥克風介紹死者的家庭成員,甚至引導民眾和他一起祈禱,並呼喊耶穌基督的名字,接著他把麥克風靠近一名躺在棺材裡的男子。

盧卡烏將手放在胸口貌似唸唸有詞,並用手呈現出招魂的舉動,在他作法後,躺在棺材裡的男子竟突然坐了起來,驚訝地環顧四周,現場民眾看到這個景象都相當吃驚,死者的家屬哭到不行,竟然人死了可以回生。

不過,殯儀館認為這是蓄意破壞公司的形象,「我們希望與這位聲稱是本公司的牧師劃清關係。死者的家庭成員聯繫我們指出,他們與另一家殯葬業者發生糾紛問題,希望繼續使用我們提供的服務。但我們按照規章行事,不提供棺材、太平間等。我們正對這種蓄意破壞公司形象的行為採取法律行動。」

儘管如此,盧卡烏仍堅持,起死回生是「真實發生的事情」,「今天早上,神殿發生了驚人的奇蹟。當我們向上帝祈禱,一個死人復活了。」該影片目前仍放在臉書上,觀看次數將近100萬,超過2萬6000多人按讚分享。

