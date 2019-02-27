精神分裂母偽造診斷證明帶3名女兒離校　獵槍射殺後再飲彈自盡

▲女兒分別只有8歲、6歲和2歲 。（圖／翻攝自Facebook／Aubrianne Moore）

國際中心／綜合報導

美國密西根州近日發生一起令人震驚的案件，28歲母親奧布里安．摩爾（Aubrianne Moore）涉嫌偽造醫師診斷證明，從學校接走3名分別只有8歲、6歲和2歲的親生女兒，並將她們帶去叢林槍殺後再飲彈自盡。警方初步懷疑，摩爾是因受精神疾病影響，才會犯下如此殘忍的凶殺案。

據New York Post報導，本起事件發生於上周一，摩爾利用偽造的醫生診斷證明，將3位女兒帶離學校，並開車將她們載到密西根州肯特縣（Kent County）一處樹木繁茂的叢林，接著一個一個地引誘女兒下車，用獵槍將她們射殺。摩爾隨後再將孩子們的屍體放入後車廂，開車運到男友、也就是其2歲幼女生父的家中，然後開槍自殺。

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▲三名女兒中年紀最小的只有2歲 。（圖／翻攝自Facebook／Aubrianne Moore）

肯特縣警長表示，摩爾並沒有留下遺書之類的物品，「她似乎一直在努力解決相當嚴重的心理問題。」警長補充，根據摩爾在Facebook上發布的貼文中可以看到，她常常出現妄想症的症狀，認為孩子們在某種程度上處於危險之中。

有社工表示，「摩爾經常不讓孩子們上學，因為在電視上看到今天會發生校車事故；也常常不進食，因為認為食物受過感染；甚至常常整晚不敢不睡覺，認為有人會突然闖入家中。」根據法院記錄，摩爾在去年9月被診斷出患有「未明確的精神分裂症」和「精神病」，接受10天住院治療。

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