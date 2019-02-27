位置佳、具歷史性！越南總理爭取「辦川金會」：鼓勵美朝邁向和平

▲越南總理阮春福曾在2017年與美國總統川普會晤。（圖／達志影像／美聯社）



記者錢玉紘／綜合報導



美國總統川普與北韓領導人金正恩的會面即將在越南河內展開，越南總理阮春福（Nguyen Xuan Phuc）在峰會前夕接受CNN專訪時提到，越南不只是希望成為峰會舉辦的地點，更希望能夠讓該國成為和平、和解及市場自由化能帶來好處的例子，並鼓勵美國與北韓朝和平邁進。

阮春福接受專訪時提到，越南會盡全力舉辦一個成功的峰會。他也提到，越南過去充滿戰爭與戰亂的歷史，也是決定主持峰會的一大動力，「這是個朝鮮半島邁向和平的歷史性時刻，對我們來說是極為重要的承諾，我們欣賞和平，每個國家都也責任為和平貢獻」。

CNN分析，越南被選為二次川金會舉辦的地點有許多歷史、地理位置和政治考量，這裡從北韓可以靠火車抵達，並且與平壤維持外交關係，金正恩26日抵達河內之後，便立即前往駐越南大使館參訪，另外在川金會結束之後，金正恩也會在越南多待兩天，進行官方交流行程。



另一方面，，川普政府也試圖說服金正恩接受類似越南的經濟體模式，但目前不清楚金正恩是否有往這個方向前進的意思。阮春福也提到，越南近年來改善與美國的關係，這是讓他驕傲的一點，希望北韓也能受到鼓勵。

在過去越戰期間，阮春福也有親近的家人在戰爭中死亡，他對此不願多提，僅表示不該沉浸在過去中，「我們不會忘記歷史，但也要看向未來」。他提到，數百萬名越南人在持續多年的戰爭中死亡，為的就是保護國家獨立和自由，「因此，我們比過去的人都更重視和平，並且應該相互尊重彼此的主權」，因為這麼做，代價會比戰爭小很多。