母女涉殺5親人掰：他們都想死　臥室「刑場式疊屍」警嚇傻

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國際中心／綜合報導

美國賓夕法尼亞州45歲的媽媽莎娜被指控與19歲女兒聯手，殺死包括另一名親生女兒在內共5名親人，並將遺體堆疊在公寓的臥室裡，現場宛如刑場一樣恐怖，就連到場處理的警察都覺得很可怕。

根據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，莎娜（Shana Decree）落網時聲稱，那些死去的親人都是「自己想死的」，並非是由她和19歲的女兒多米妮克（Dominique Decree）聯手殺害；但她的女兒面對檢警質詢時坦言，是自己動手掐死阿姨。

▲莎娜將親人的遺體堆疊在臥室裡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關）

賓州莫里斯維爾警方調查，5名死者分別是莎娜的25歲女兒娜蕾（Naa'Irah Smith）、13歲兒子達蒙（Damon Decree Jr.），以及親妹妹賈米菈（Jamilla Campbell），另外還有一對9歲的雙胞胎姪女，其中達蒙的脖子上留有明顯的勒痕，可能是遭人活活勒斃。

由於這5具遺體都被堆放在莎娜居住的公寓臥室裡，現場看起來就像刑場一樣恐怖，加上母女倆對於事發過程的供述完全不一樣，真相究竟是什麼，仍有待檢警進一步調查釐清。

檢察官馬修（Matthew Weintraub）強調，雖然莎娜聲稱5名親人原本就有尋死的念頭，是否為協助自殺目前尚無法確定，但也不排除有這樣的可能，遺體現階段已經送到相關單位進行檢驗，而當天陪同母親賈米菈前往拜訪親戚的兒子幸運躲過一劫，「事發當下他剛好不在公寓裡。」

▼莎娜稱這5名親人原本就有輕生的念頭。（示意圖／取自免費圖庫Pixacey，與本文當事人無關）

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